Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 82 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>421 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Уряд та українці мають визначити, який підсумок війни є для них прийнятним – Квін

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
український воїн

Україна повинна самостійно визначити, якою саме буде перемога для неї. Про це в інтерв’ю Європейській правді сказала тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін.

Вона висловила впевненість, що ЗСУ “мають” перемогти армію російських окупантів.

— Український уряд та українці мають визначити, який підсумок війни є для них прийнятним, а який – ні. А ми підтримаємо те рішення щодо перемоги, яке ви оберете, – наголосила Квін.

Вона додала, що Вашингтон підтримує “безпечну Європу”. За її словами, це означає, що “Росія менше загрожує своїм сусідам і загалом Європі”.

— Україна при цьому також має відчути себе більш безпечною, – зазначила вона.

Тимчасова повірена США у Києві нагадала, що у Пентагоні прагнуть “побачити Росію стратегічно слабшою”, щоб президент Росії Володимир Путін мав менше можливостей “зробити новий безвідповідальний крок, подібний до того, що він зробив в Україні”.

Раніше Крістіна Квін дала інтерв’ю Фактам ICTV, в якому зазначила, що не може бути дипломатичного вирішення, за якого Україна програє, а Росія переможе.

Читайте
Україна може перемогти у війні цього року: Подоляк розповів, що для цього потрібно

Джерело: Європейська правда

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка