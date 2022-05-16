Україна повинна самостійно визначити, якою саме буде перемога для неї. Про це в інтерв’ю Європейській правді сказала тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін.

Вона висловила впевненість, що ЗСУ “мають” перемогти армію російських окупантів.

— Український уряд та українці мають визначити, який підсумок війни є для них прийнятним, а який – ні. А ми підтримаємо те рішення щодо перемоги, яке ви оберете, – наголосила Квін.

Вона додала, що Вашингтон підтримує “безпечну Європу”. За її словами, це означає, що “Росія менше загрожує своїм сусідам і загалом Європі”.

— Україна при цьому також має відчути себе більш безпечною, – зазначила вона.

Тимчасова повірена США у Києві нагадала, що у Пентагоні прагнуть “побачити Росію стратегічно слабшою”, щоб президент Росії Володимир Путін мав менше можливостей “зробити новий безвідповідальний крок, подібний до того, що він зробив в Україні”.

Раніше Крістіна Квін дала інтерв’ю Фактам ICTV, в якому зазначила, що не може бути дипломатичного вирішення, за якого Україна програє, а Росія переможе.

Джерело: Європейська правда