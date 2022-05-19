Май, 19 в 15:48

Офис президента вместе с Министерством образования и науки Украины начали образовательную программу украинский глобальный университет, для объединения лучших учебных заведений мира в поддержку украинцев.

Об этом сообщила замглавы ОПУ Юлия Соколовская, сообщают Факты ICTV.

По ее словам, начата инициатива единения с вузами Великобритании. Суть заключается в сочетании украинского университета с университетом-побратимом в Британии подобного профиля, размера и при наличии одинаковых специальностей.

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Соколовская отметила, что эта инициатива поможет учащимся, студентам и педагогам повысить свою квалификацию за границей и выбрать лучшую программу.

В настоящее время зарегистрировано 126 университетов Украины и 61 британский университет. Продолжается работа по расширению перечня университетов-партнеров в США, Канаде и странах ЕС.

Украинские студенты, преподаватели и ученые могут получить информацию о программах поддержки, грантах и стипендиях в зарубежных учебных заведениях на платформе Study for Ukraine.

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