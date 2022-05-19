Травень, 19 в 15:48

Офіс президента разом із Міністерством освіти і науки України започаткували освітню програму український глобальний університет, задля об’єднання найкращих закладів освіти світу на підтримку українців.

Про це повідомила заступниця голови ОПУ Юлія Соколовська, передають Факти ICTV.

За її словами, започатковано ініціативу єднання з вишами Великої Британії. Суть полягає в поєднанні українського університету з університетом-побратимом у Британії схожого профілю, розміру та за наявності однакових спеціальностей.

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Соколовська зазначила, що ця ініціатива допоможе учням, студентам та педагогам підвищити свою кваліфікацію за кордоном та обрати найкращу для їхнього напрямку програму.

Наразі зареєстровано 126 університетів України та 61 британський університет. Триває робота над розширенням переліку університетів-партнерів у США, Канаді та країн ЄС.

Українські студенти, викладачі та науковці можуть отримати інформацію про програми підтримки, гранти та стипендії в закордонних вишах на платформі Study for Ukraine.

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