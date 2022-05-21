Россияне уничтожили музыкальную школу в Донецкой области, которую реставрировало правительство Японии — Кириленко

Май, 21 в 18:19

Россияне уничтожили еще одно учреждение культуры. Сегодня в Донецкой области оккупантами была разрушена музыкальная школа в Святогорске.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена полностю.

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В 2016 году в рамках проекта Содействия стабилизации общин на Донбассе в 2016 году правительство Японии помогло отремонтировать именно эту музыкальную школу. А русские превратили ее в руины.