Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Россияне уничтожили музыкальную школу в Донецкой области, которую реставрировало правительство Японии — Кириленко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Россияне уничтожили музыкальную школу в Донецкой области, которую реставрировало правительство Японии — Кириленко

Россияне уничтожили еще одно учреждение культуры. Сегодня в Донецкой области оккупантами была разрушена музыкальная школа в Святогорске.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена полностю.

Сейчас смотрят

В 2016 году в рамках проекта Содействия стабилизации общин на Донбассе в 2016 году правительство Японии помогло отремонтировать именно эту музыкальную школу. А русские превратили ее в руины.

— Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали отстраивать Донбасс. Отстроим и теперь! — написал Кириленко.

Читайте
Крепость Мариуполь: защитник Азовстали показал последний день на разрушенном заводе

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка