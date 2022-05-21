Росіяни знищили музичну школу на Донеччині, яку реставрував уряд Японії – Кириленко

Травень, 21 в 18:19

Росіяни знищили ще один заклад культури. Сьогодні на Донеччині окупантами було зруйновано музичну школу у Святогірську.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент.

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У 2016 році в рамках проекту Сприяння стабілізації громад на Донбасі у 2016 році уряд Японії допоміг відремонтувати саме цю музичну школу. А росіяни перетворили її на руїни.