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Росіяни знищили музичну школу на Донеччині, яку реставрував уряд Японії – Кириленко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Росіяни знищили музичну школу на Донеччині, яку реставрував уряд Японії – Кириленко

Росіяни знищили ще один заклад культури. Сьогодні на Донеччині окупантами було зруйновано музичну школу у Святогірську.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент.

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У 2016 році в рамках проекту Сприяння стабілізації громад на Донбасі у 2016 році уряд Японії допоміг відремонтувати саме цю музичну школу. А росіяни перетворили її на руїни.

– Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер! – написав Кириленко. ї

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