Май, 24 в 17:45

С 1 июня в Варшаве отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, получивших временное убежище в стране, сообщает Управление общественного транспорта.

Там напомнили, что с 26 марта 2022 плата за проезд в транспорте для всех украинцев была отменена. А с 15 апреля бесплатно общественным транспортом могли пользоваться только беженцы.

Эта акция заканчивается 31 мая. С 1 июня украинцы, получившие временное убежище в Польше, должны платить за проезд в столичных автобусах и трамваях.

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Однако на них будут распространяться льготы, которыми пользуются граждане Польши, достигшие 70-летнего возраста, и учащиеся начальной школы.

Спасаясь от войны, из Украины уехали в большинстве мамы с детьми, среди которых много с инвалидностью. На чужбине тяжело всем, а таким деткам особенно. Киевлянка Мария вместе с 9-летним сыном Назаром, который страдает тяжелой формой аутизма и без посторонней помощи не может. Она нашла не только школу для мальчика в Польше, но и работу в ней.

Кроме Марии с украинскими детьми занимаются еще две украинки – учительница начальных классов и логопед. Им тоже предложили работу. В первую очередь, чтобы не было языкового барьера.

Поскольку ребенок с аутизмом испытывает психиатрические проблемы, нужно брать направление в местном учреждении психологической помощи, и с ним школа бесплатна. Бесплатное и питание. Так же как и для польских детей.

Источник: In Poland