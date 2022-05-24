Не будет бесплатным: с 1 июня в Варшаве украинцы будут платить за проезд в транспорте
С 1 июня в Варшаве отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, получивших временное убежище в стране, сообщает Управление общественного транспорта.
Там напомнили, что с 26 марта 2022 плата за проезд в транспорте для всех украинцев была отменена. А с 15 апреля бесплатно общественным транспортом могли пользоваться только беженцы.
Эта акция заканчивается 31 мая. С 1 июня украинцы, получившие временное убежище в Польше, должны платить за проезд в столичных автобусах и трамваях.
Однако на них будут распространяться льготы, которыми пользуются граждане Польши, достигшие 70-летнего возраста, и учащиеся начальной школы.
Спасаясь от войны, из Украины уехали в большинстве мамы с детьми, среди которых много с инвалидностью. На чужбине тяжело всем, а таким деткам особенно. Киевлянка Мария вместе с 9-летним сыном Назаром, который страдает тяжелой формой аутизма и без посторонней помощи не может. Она нашла не только школу для мальчика в Польше, но и работу в ней.
Кроме Марии с украинскими детьми занимаются еще две украинки – учительница начальных классов и логопед. Им тоже предложили работу. В первую очередь, чтобы не было языкового барьера.
Поскольку ребенок с аутизмом испытывает психиатрические проблемы, нужно брать направление в местном учреждении психологической помощи, и с ним школа бесплатна. Бесплатное и питание. Так же как и для польских детей.
Источник: In Poland