Травень, 24 в 17:45

З 1 червня у Варшаві скасовується бесплатний проїзд у громадському транспорті для українців, що отримали тимчасовий прихисток у країні, повідомляє Управління громадського транспорту.

Він нагадав, що з 26 березня 2022 року плату за проїзд у транспорті для всіх українців було скасовано. А з 15 квітня безкоштовно громадським транспортом могли користуватися лише біженці.

Та ця акція закінчується 31 травня. З 1 червня українці, що отримали тимчасовий прихисток у Польщі, мають сплачувати за проїзд у столичних автобусах та трамваях.

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Однак на них будуть розповсюджуватися пільги, якими користуються громадяни Польщі, що досягли 70-річного віку та учні початкової школи.

Рятуючись від війни, з України виїхали в більшості мами з дітьми, серед яких багато з інвалідністю. На чужині тяжко всім, а таким діткам особливо. Киянка Марія разом із 9-річним сином Назаром, що страждає на важку форму аутизму та без сторонньої допомоги не може. Вона знайшла не тільки школу для хлопчика у Польщі, а й роботу в ній.

Окрім Марії з українськими дітками займаються ще дві українки – вчителька початкових класів та логопед. Їм також запропонували роботу. Насамперед, щоб не було мовного бар’єру.

Оскільки дитина з аутизмом має психіатричні проблеми, треба брати направлення в місцевому закладі психологічної допомоги, і з ним школа безкоштовна. Безкоштовне і харчування. Так само як і для польських діток.

Джерело: In Poland