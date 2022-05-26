Травень, 26 в 16:41

Від початку війни в Україні Польща прийняла найбільше біженців з України. Нині у Варшаві – понад 200 тис. українців. Чимало з них відчувають постійний стрес.

Психологи радять за можливості повертатися до звичок та повсякденних речей. І, звісно ж, пам’ятати про приємне дозвілля, бо це неабияка допомога у стабілізації психоемоційного стану.

Попри те, що Варшава – одне з найдорожчих міст Польщі, тут можна знайти чимало безкоштовних розваг. Екскурсії, музеї, оглядові майданчики.

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Екскурсії

Tours Gratis – дві з половиною години оглядової екскурсії центром міста. Старі вулички та площі. Йдеться про безкоштовну пішохідну екскурсію з кваліфікованими гідами. Після завершення туру ви можете оплатити прогулянку, але за бажанням. Деталі за посиланням.

Free Tour – на цьому ресурсі пропонуються два тури: Старе місто (двогодинна екскурсія) та Єврейська Варшава (2,5 години екскурсії).

Orange Umbrella – екскурсії для біженців з України. Під час неї вас познайомлять із Варшавою. Розкажуть про найважливіші місця, такі як Королівський замок, катедра Святого Іоанна, площа Старого міста, міські мури та Королівський шлях. Ви ознайомитеся з минулим та сьогоденням міста. Екскурсія проводиться у формі Free Tour. Це означає, що наприкінці екскурсії ви можете висловити гіду свою вдячність фінансово, але це необов’язково. Зареєструватися на екскурсію можна за посиланням.

Музеї

Практично в кожному музеї Варшави є день, коли вхід вільний.

Національний музей (l. Jerozolimskie 3). Найбільший музей живопису у Варшаві. Зібрання нараховує полотна з античних часів і майже до сучасності. Безкоштовно можна оглянути тільки постійну експозицію (без окремих виставок) щовівторка, 10.00 – 18.00. Деталі на сайті.

Національна галерея мистецтва Захента (pl. Małachowskiego 3). Найпрестижніший центр сучасного мистецтва у Польщі. Наразі там лише польські митці, проте періодично “з гастролями” бувають Малевич, Пікассо, Сезанн та інші. Безкоштовно можна попасти щочетверга, 12.00 – 20.00. Деталі на сайті.

Музей історії польських євреїв POLIN (Mordechaja Anielewicza 6). На території Варшавського гетто відкрито музей історії польського єврейства. Вхід вільний щочетверга, 10.00 – 18.00. Всі деталі за посиланням.

Музей Шопена (Okolnik 1). Колекція цього музею цілковито присвячена постаті та творчості видатного композитора. Особисті речі, відео та аудіоінсталяції, фотографії та рукописи композитора. Безкоштовно можна відвідати у неділю, 11.00 – 20.00. Сайт музею тут.

Геологічний музей Державного геологічного інституту (Rakowiecka 4). Музей концентрується на мінералах та камінні, є також рештки динозаврів та інші цікавинки. Особливо сподобається дітям! Вхід завжди вільний, подробиці за посиланням.

Музей Азії і Тихого океану. Музей відкритий для відвідувань з вівторка до неділі. Вхід безкоштовний, тож усі виставки, пов’язані з Азією, можна подивитися у будь-який час. Деталі на сайті.

Оглядові Майданчики

Сад на даху (бібліотека Варшавського Університету). Любителям паркових прогулянок радимо відвідати сад на даху університетської бібліотеки – ретельно доглянутий, з відмінним видом на Віслу. Це чудове місце для літнього пікніка або проведення ледачого вихідного дня. Працює з травня до вересня, з 8.00 до 20.00, адреса: Powiśle, Dobra 56/66.

Королівські Лазеньки. Цей парковий комплекс по праву вважається одним із найгарніших у Варшаві. До того ж він є найбільшим. Тут можна побачити Палац на воді і, власне, озеро, Білий будинок, оранжерею, Палаш Мишлєвіцкий. У четвер, з 10.00 до 18.00, вхід безкоштовний. Адреса: Agrykoli 1.

Цікаві місця

Старе місто (Stare Miasto). Воно було повністю зруйноване під час Другої світової війни, а потім реконструйоване, переважно з зображень ХVІІІ століття пензля італійського художника Каналетто. З 1980 року доданий у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Серце Старого міста – Ринкова площа (Rynek Starego Miasta) з численними кафе і ресторанами, яку охороняє Варшавська русалка. Крім неї, варто побачити Барбакан – одну з небагатьох збережених ділянок міських укріплень ХVІ століття, і костел Святого Іоана Хрестителя — головний католицький храм столиці.

Район Прага – стародавній, колись був передмістям. Майже не постраждав під час війни, тому тут усе так, як і було століттями. Вам обов’язково сподобаються його парки й кафе. Є дуже цікава арт-платформа Soho Factory.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.