Травень, 26 в 10:40

Росія викрадає українських дітей та незаконно вивозить їх на свою територію, адже має на меті повне знищення української нації.

Про це заявив радник представництва України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів у Радбезі ООН з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів.

Він назвав примусову депортацію громадян України до РФ – злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її майбутніх поколінь.

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– Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму, – наголосив Сергій Дворник.

Він також розповів, що російські війська продовжують ракетні та артилерійські обстріли українських міст. Жертвами масштабної війни стали десятки тисяч мирних жителів, майже 220 тисяч людей втратили свої будинки.

Вісім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, а 6,5 млн залишили Україну як біженці.

– Це найсерйозніша криза з біженцями у Європі з часів закінчення Другої світової війни, – сказав Сергій Дворник.

Він наголосив, що вбивства, тортури та незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, порушення прав людини на окупованих територіях, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, експропріація зерна у місцевих фермерів – це далеко не повний перелік злочинів Росії проти України.

Станом на 9 травня було відомо про 1 млн 185 тис. депортованих українців, серед яких понад 200 тис. дітей.

Як інформували західні ЗМІ, на території РФ створено щонайменше 66 таборів для депортованих українців. Багато з них розташовані у найвіддаленіших куточках – у Сибіру, на Кавказі, за Полярним колом і на Далекому Сході.

Джерело: Постійне представництво України при ООН