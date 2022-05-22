Май, 21 в 21:18

С начала полномасштабной войны российские оккупанты депортировали из Украины более 1,3 млн граждан, среди которых более 232 тыс. детей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, только за сутки российские захватчики незаконно вывезли более 17 тыс. украинцев.

– По состоянию на 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1 млн 377 тыс. 925 человек, включая 232 тыс. 480 детей. За последние сутки – 17 306, в том числе 2 213 детей. Заявления РФ о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. Мы имеем неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации, — подчеркнула Денисова.

В качестве примера омбудсмен упомянула о видео, обнародованном советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. На видеозаписи зафиксирован момент принудительного вывоза мариупольцев. На видео можно увидеть российских оккупантов с автоматами. В то же время жители Мариуполя напуганы и возмущены.

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По данным Денисовой, захватчики не позволяют покидать место фейковой “эвакуации”, а на самом деле депортации. Рашисты заставляют людей садиться в автобусы. И только при посадке они озвучивают информацию, что будут вывозить украинцев в “фильтрационный лагерь” в оккупированное село Безыменное (Новоазовский район Донецкой области), а дальше – уже на территорию РФ.

– По очень приблизительным данным, только через этот лагерь прошли более 32 тыс. граждан. Сколько из них из-за “нелояльности” к российским захватчикам и “специальной операции” оказались в пыточных на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно, — отметила Денисова.

В связи с этим омбудсмен подчеркнула, что страна-оккупант РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Этот документ запрещает депортацию людей с оккупированных территорий.

Кроме того, оккупанты нарушают нормы Римского устава, где четко прописано, что депортация населения является преступлением против человечности.

Людмила Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти преступления.

По состоянию на 9 мая сообщалось об 1 млн 185 тыс. депортированных в РФ украинцах, среди которых более 200 тыс. детей. Новые данные свидетельствуют о том, что оккупанты не прекратили принудительно вывозить людей из Украины.

Как информировали западные СМИ, на территории РФ создано, по меньшей мере, 66 лагерей для депортированных украинцев. Многие из них – в самых отдаленных уголках страны-агрессора (Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток).

Источник: Людмила Денисова