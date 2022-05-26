Залишиться у мріях керівників Кремля: Жданов оцінив можливість другого нападу на Київ

Травень, 26 в 20:48

Білорусь, найімовірніше, збирається передати Росії зняту зі зберігання військову техніку. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону FreeДОМ.

— На мій погляд він (Лукашенко, – Ред.) продовжує свою виставу для одного глядача – Путіна, тим, що показує, як інтенсивно готується армія Білорусі до вступу у війну. При цьому він демонструє, що залишилося трішки: підготуватися, ще раз перевірити, ще раз провести навчання тощо. Таким чином він тягне час. Найнебезпечнішим для нас з того, що відбувається у Білорусі, є те, що армія РБ у тамтешньому Генштабі вирішила зняти зі зберігання техніку та її перевірити. Але у зв’язку з тим, що зняття з тривалого збереження техніки відбуватиметься без мобілізації військовозобов’язаних, свідчить про те, що ця техніка буде передаватися.

За словами Жданова, найімовірніше, Білорусь готується передати її РФ. Саме про передачу техніки просив раніше Путін у країн-членів ОДКБ і, напевно, Лукашенко погодився йому допомогти.

Також військовий експерт роз’яснив, чому, на його думку, другий наступ військ РФ на Київ неможливий.

Зараз дивляться

— Бажання у них залишилося, щоб Київ став частиною “російського світу”, на жаль. Але наразі наша розвідка не спостерігає створення угруповань, які могли б здійснити таку глобальну операцію. Навіть якщо Росія збере 200 тис. групу, як у лютому 2022 року, сьогодні так само буде увійти неможливо. Другий похід на Київ залишився у мріях російських керманичів, – сказав він.

У четвер, 26 травня, Олександр Лукашенко під час наради оборонного відомства Білорусі заявив про необхідність утворення Південного оперативного командування поблизу кордону з Україною.

Джерело: Телеканал Дом