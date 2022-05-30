Май, 30 в 14:57

Во время полномасштабного вторжения России в Украину фиксируют случаи применения оккупантами смертоносных металлических дротиков времен Первой мировой войны – флешетт.

Впервые это установили судмедэксперты при вскрытии тел, найденных в массовых захоронениях в Буче и Ирпене. А 30 мая Госпогранслужба Украины установила, что захватчики обстреляли пограничные регионы Сумщины с применением артиллерийских снарядов, нашпигованных флешеттами.

Факты ICTV рассказывают, что известно об этом виде оружия, где и когда его применяли, а также чем оно опасно.

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Флешетта – это острый гвоздевидный снаряд 2,5 см с плавниками на одном конце, чтобы сделать их более аэродинамическими. Другими словами – это стрелы, которые сбрасывали с самолетов.

Это оружие разработали в начале XX века, его применяли ВВС во время атак скоплений пехоты и кавалерии противника в боях Первой мировой войны, а также во время Гражданской войны в России.

Эти дротики разработали французские инженеры. По их задумке, небольшие металлические стрелки рассыпали с бреющего полета (полет самолета на предельно малой высоте, – Ред.). Снаряды в процессе падения набирали скорость и приобретали убойную силу во время подлета к земле.

Однако во Франции они не получили особого признания, зато новым оружием заинтересовались Германия и Российская империя. Еще до начала Первой мировой немецкими и российскими военными инженерами были созданы несколько типов флешетт, а также шаров для сброса с аэропланов.

Авиация развивалась, и вместо флешетт стали использовать бомбы и ракеты, позволявшие более эффективно атаковать пехоту с воздуха. Однако известно, что флешеттные снаряды использовались и позже во время войны во Вьетнаме.

Случаи использования флешетт во время войны в Украине

Флешетты использовались при полномасштабном российском вторжении в Украину, где образцы снарядов были найдены в братских могилах в Буче и Ирпене.

Свидетели описали разрывающиеся над головой боеприпасы, усеявшие территорию 3-см флешеттами. Британский эксперт по боеприпасам просмотрел фотографии флешетт и пришел к выводу, что они, вероятно, были выпущены 122-мм артиллерийским снарядом 3Ш1.

Спикер Сухопутных войск Украины заявил, что украинские военные не используют снаряды с флешеттами. Однако украинские хирурги сообщили об использовании захватчиками флешетт в зоне боевых действий в Донецке, по его словам, еще в 2014 году.

В деревне Андреевка (примерно в 20 км к западу от Ирпеня) фермер Вадим Божко рассказал CNN, что флешетты нашел вдоль дороги, ведущей к его дому.

30 мая окуупанты с территории российского села Теткино трижды обстреляли приграничье Сумщины. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что во время одного из обстрелов захватчики применили артиллерийские снаряды, нашпигованные флешеттами.

Стальные стержни российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.

Запрещено ли использование флешетт?

Флешетты не запрещены, однако запрещено их использование в гражданских районах из-за неизбирательного характера такого оружия.

В случае детонации тысячи дротиков разлетаются на большую площадь и наносят серьезные повреждения, пронзая тело, что может быть смертельным.

Фото: CNN