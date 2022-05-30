Травень, 30 в 14:57

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну фіксують випадки застосування окупантами смертоносних металевих дротиків часів Першої світової війни – флешет.

Вперше це встановили судмедексперти під час розтину тіл, знайдених у масових похованнях у Бучі та Ірпені. А 30 травня Держприкордонслужба України встановила, що загарбники обстріляли прикордонні регіони Сумщини із застосуванням артилерійських снарядів, нашпигованих флешетами.

Факти ICTV розповідають, що відомо про цей вид зброї, де та коли її застосовували, а також чим вона небезпечна.

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Флешета – це гострий цвяхоподібний снаряд 2,5 см з плавниками на одному кінці, щоб зробити їх більш аеродинамічними. Іншими словами – це стріли, які скидали з літаків.

Цю зброю розробили на початку XX століття, її застосовували ВПС під час атак скупчень піхоти і кавалерії противника в боях Першої світової війни, а також під час Громадянської війни в Росії.

Ці дротики розробили французькі інженери. За їхнім задумом, невеликі металеві стрілки розсипали з бриючого польоту (політ літака на гранично малій висоті, – Ред.). Снаряди у процесі падіння набирали швидкість і набували забійної сили під час підльоту до землі.

Проте у Франції вони не отримали особливого визнання, зате новою зброєю зацікавилися Німеччина та Російська імперія. Ще до початку Першої світової німецькими та російськими військовими інженерами були створені кілька типів флешет, а також куль для скидання з аеропланів.

Авіація розвивалася, і замість флешет почали використовувати бомби та ракети, які дозволяли ефективніше атакувати піхоту з повітря. Однак відомо, що флешетні снаряди використовували й пізніше під час війни у В’єтнамі.

Випадки використання флешет під час війни в Україні

Флешети використовувалися під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, де зразки снарядів були знайдені в братських могилах у Бучі та Ірпені.

Свідки описали боєприпаси, які розривалися над головою та всіяли територію 3-см флешетами. Британський експерт з боєприпасів переглянув фотографії флешет і дійшов висновку, що вони, ймовірно, були випущені з 122-мм артилерійським снарядом 3Ш1.

Речник Сухопутних військ України заявив, що українські військові не використовують снаряди з флешетами. Проте українські хірурги повідомили про використання загарбниками флешет у зоні бойових дій у Донецьку, за його словами, ще в 2014 році.

У селі Андріївка (приблизно за 20 км на захід від Ірпеня) фермер Вадим Божко розповів CNN, що флешети знайшов уздовж дороги, яка веде до його будинку.

30 травня окупанти з території російського села Тьоткіно тричі обстріляли прикордоння Сумщини. У Держприкордонслужбі України повідомили, що під час одного з обстрілів загарбники застосували артилерійські снаряди, нашпиговані флешетами.

Сталеві стрижні російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Чи заборонене використання флешет?

Флешети не заборонені, проте заборонене їхнє використання в цивільних районах через невиборчий характер такої зброї.

У разі детонації тисячі дротиків розлітаються на велику площу й завдають серйозних ушкоджень, пронизуючи тіло, що може бути смертельним.

Фото: CNN