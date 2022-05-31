Непонятная концентрация на половых преступлениях: в СН объяснили, почему хотят уволить Денисову

Май, 31 в 14:46

Фракция Слуга народа озвучила свои претензии к омбудсмену Людмиле Денисовой, которую сегодня собираются уволить с занимаемой должности.

Нардеп Павел Фролов в социальных сетях Facebook написал, что одной из причин является то, что Денисова “почти не выполняла свои полномочия” по правозащитной деятельности.

— К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмена пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук, – написал Фролов.

Он подчеркнул, что Денисова была сосредоточена на “непонятной концентрации медийной работы”. Он подчеркнул, что речь идет о многочисленных деталях “сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом” и “изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины”.

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Отмечается, что Людмила Денисова после 24 февраля долгое время провела за границей – “в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных европах”.

— Единогласно решили инициировать высказывание госпожи Денисовой недоверия с последующим уходом с должности в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения, — добавил Фролов.

Известно, что 31 мая нардепы уже собрали подписи о выражении недоверия Людмиле Денисовой.

О том, что депутатам поступило предложение собрать подписи о выражении недоверия омбудсмену, 30 мая сообщила сама Людмила Денисова.

Источник: Павел Фролов