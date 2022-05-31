Незрозуміла концентрація на статевих злочинах: в СН пояснили, чому хочуть звільнити Денісову

Травень, 31 в 14:46

Фракція Слуга народу озвучила свої претензії до омбудсмена Людмили Денісової, яку сьогодні збираються звільнити із займаної посади.

Нардеп Павло Фролов у соціальні мережі Facebook написав, що однією з причин є те, що Денісова “майже не виконувала своїх повноважень” щодо правозахисної діяльності.

— На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денисова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук, – написав Фролов.

Він наголосив, що Денісова була зосереджена на “незрозумілій концентрації медійної роботи”. Він наголосив, що йдеться про чисельні деталі “сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб” та “зґвалтуваннях дітей на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України”.

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Наголошується, що Людмила Денісова після 24 лютого тривалий час провела за кордоном – “у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних європах”.

— Одноголосно вирішили ініціювати висловлення пані Денісовій недовіри з подальшим звільненням з посади відповідно до статті 12 закону про правовий режим воєнного стану, – додав Фролов.

Відомо, що 31 травня нардепи вже зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.

Про те, що депутатам надійшла пропозиція зібрати підписи про висловлення недовіри омбудсмену, 30 травня повідомила сама Людмила Денісова.

Джерело: Павло Фролов