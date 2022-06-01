Июнь, 01 в 15:48

Минимум 234 тыс. украинских детей были вывезены с территории страны в РФ. Для детей-сирот существует угроза дальнейшего их незаконного усыновления в России, признали в МВД Украины.

— Есть информация, что как минимум 234 тыс. детей пересекли границу с РФ, то есть, были вывезены с территории Украины, ОРДЛО. Сейчас устанавливаются более конкретные данные… То есть, это депортированные, незаконно перемещенные дети, — сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на брифинге.

Дети, лишенные родительской опеки, требуют особого внимания украинских правоохранителей и государства в целом, заметила замминистра.

— Мы понимаем, что для детей, лишенных родительской опеки, в частности детей-сирот, существует реальная угроза дальнейшего незаконного усыновления на территории России, вне законодательно утвержденной в Украине процедуры международного усыновления.

Замминистра констатировала, что за пределы Украины эвакуированы 4 177 воспитанников институциональных учреждений.

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Она уточнила, что из стран ЕС, куда были эвакуированы дети вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину, более 400 тыс. уже вернулись на территорию Украины.

Павличенко проинформировала об уголовных делах по преступлениям, совершенным в отношении украинских детей, расследуемых полицией.

— С начала войны следователи Национальной полиции Украины начали 393 уголовных дела по совершенным военными РФ преступлениям, вследствие которых пострадали 588 детей, из них 162 ребенка погибли, 232 ранены и 103 на сегодняшний день считаются без вести пропавшими, — рассказала Павличенко.

Она сообщила, что полиция расследует ряд уголовных дел по фактам совершения российскими военнослужащими преступлений против половой неприкосновенности детей.

— Часть тех производств, которые находятся в полиции, также открыты по информации, которая была размещена в СМИ. Это информация проверяется, устанавливаются данные, проводятся следственные действия, — добавила она.

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С начала войны, продолжила Павличенко, в Нацполицию поступило 1, 8 тыс. обращений о пропавших без вести детях. Большинство из них уже нашли. В настоящее время в розыске находится 139 детей.