Червень, 01 в 15:48

Мінімум 234 тис. українських дітей було вивезено з території країни до РФ. Для дітей-сиріт існує загроза подальшого їхнього незаконного усиновлення в Росії, визнали у МВС України.

– Є інформація, що як мінімум 234 тис. дітей перетнули кордон з РФ, тобто були вивезені з території України, ОРДЛО. Зараз встановлюються більш конкретні дані… Тобто, це депортовані, незаконно переміщені діти, – повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на брифінгу.

Діти, позбавлені батьківського піклування, вимагають особливої ​​уваги українських правоохоронців та держави загалом, зауважила заступниця міністра.

– Ми розуміємо, що для дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дітей-сиріт, існує реальна загроза подальшого незаконного усиновлення на території Росії, поза законодавчо затвердженою в Україні процедурою міжнародного усиновлення.

Заступниця міністра констатувала, що за межі України евакуйовано 4 177 вихованців інституційних установ.

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Вона уточнила, що з країн ЄС, куди було евакуйовано дітей через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, понад 400 тис. уже повернулися на територію України.

Павліченко поінформувала про кримінальні справи щодо злочинів, скоєних стосовно українських дітей, які розслідує поліція.

– З початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 393 кримінальні справи за скоєними військовими РФ злочинами, внаслідок яких постраждали 588 дітей, з них 162 дитини загинули, 232 поранені та 103 на сьогоднішній день вважаються безвісти зниклими, – розповіла Павліченко.

Вона повідомила, що поліція розслідує низку кримінальних справ за фактами скоєння російськими військовослужбовцями злочинів проти статевої недоторканності дітей.

– Частина тих виробництв, які перебувають у поліції, також відкрита за інформацією, що була розміщена у ЗМІ. Ця інформація перевіряється або встановлюються дані, проводяться слідчі дії, – додала вона.

З початку війни, зауважила Павліченко, до Нацполіції надійшло 1,8 тис. звернень про зниклих дітей. Більшість із них уже знайшли. На даний час у розшуку перебуває 139 дітей.