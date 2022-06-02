Долетели на одном двигателе: рассказ пилота Ми-8 о спецоперации на Азовстали

Июнь, 02 в 14:38

Пилот одного из 16 вертолетов Ми-8, участвовавших в спасении защитников Азовстали в Мариуполе, который доставлял помощь и эвакуировал раненых, рассказал, что в 90% случаев все понимали – идут на верную смерть.

– Главная сложность заключалась в том, что управляло операцией ГУР. Она была секретной, времени на само понимание и выяснение всех нюансов было немного. Но в этом ее плюс, потому что вся операция была спланирована ГУРом, и они давали за маленький промежуток времени много информации, разведданных, – объяснил летчик.

По его словам, каждый такой вылет планировался индивидуально, поэтому у кого-то на подготовку были сутки, у кого-то – неделя, а у кого-то – и считанные часы.

Пилот также отметил, что весь маршрут был под прицелом вражеских систем ПВО, поэтому долететь до пункта назначения было не только сложно – почти невозможно, но практика показала обратное.

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– Главное для нас было знать все природные и искусственные препятствия. Расскажу вообще о самом полете. Когда была поставлена ​​задача, все понимали, какой это риск. Однако мы также понимали, что там происходит: у людей не было даже лекарств, чтобы оказать какую-то элементарную помощь, не было боеприпасов. Поэтому все шли на этот риск, понимая, ради кого они это делают, – объяснил он.

Летчик признался, что самое больше волнение чувствовал, когда шел к вертолету перед запуском:

– Однако в тот момент, когда мы уже оказывались в Мариуполе, шла высадка людей и груза, было уже чувство эйфории. Нам казалось, если мы уже пришли сюда и сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, мы уже победили, мы просто короли мира.

Но обратный маршрут был не таким удачным, и через 3 минуты после взлета в его вертолет попала ракета ПЗРК – отказал один двигатель.

– К сожалению, другому вертолету, который был позади, не повезло – он упал, весь экипаж погиб. После попадания ракеты был просто выброс адреналина. Мы просто делали то, что должны делать. У нас был вариант сесть на другой площадке, потому что был только один двигатель. Но на борту 20 раненых, и если бы мы сели где-нибудь в поле, нужен был другой вертолет для их эвакуации. А это уже незапланированная операция, поэтому летели к месту назначения на одном двигателе, – подытожил украинский летчик.

Ранее сообщалось, что из семи рейсов на Азовсталь пять завершились без потерь. Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили поисково-спасательный борт, вылетевший на помощь сбитому вертолету.