Под Мариуполем оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников — мэр
В Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников из-за отказа от сотрудничества с коллаборантами и оккупационными властями.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра Вадима Бойченко.
По его словам, так называемый суд террористической “ДНР” приговорил к 10 годам главу одного из приазовских поселков.
— По меньшей мере, один госслужащий казнен через расстрел, — рассказал Бойченко.
По его информации, в тюрьме в Оленовке сейчас содержатся несколько десятков волонтеров, которые в течение марта и апреля помогали эвакуировать мариупольцев и пытались доставить им продукты и воду.
— Ожидает приговора фейковой республики и украинская судья, рассматривавшая несколько резонансных дел по сепаратизму. Есть сообщения о применении к ней пыток, – рассказал Вадим Бойченко.
Ранее на кладбище в поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения убитых мариупольцев.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе города обустроили трупосвалку.
Фото: Людмила Денисова