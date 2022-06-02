Июнь, 02 в 12:11

В Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников из-за отказа от сотрудничества с коллаборантами и оккупационными властями.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра Вадима Бойченко.

По его словам, так называемый суд террористической “ДНР” приговорил к 10 годам главу одного из приазовских поселков.

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— По меньшей мере, один госслужащий казнен через расстрел, — рассказал Бойченко.

По его информации, в тюрьме в Оленовке сейчас содержатся несколько десятков волонтеров, которые в течение марта и апреля помогали эвакуировать мариупольцев и пытались доставить им продукты и воду.

— Ожидает приговора фейковой республики и украинская судья, рассматривавшая несколько резонансных дел по сепаратизму. Есть сообщения о применении к ней пыток, – рассказал Вадим Бойченко.

Ранее на кладбище в поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения убитых мариупольцев.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе города обустроили трупосвалку.

Фото: Людмила Денисова