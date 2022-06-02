Червень, 02 в 12:11

У Маріупольському районі загарбники ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників через відмову від співпраці з колаборантами та окупаційною владою.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на мера Вадима Бойченка.

За його словами, так званий суд терористичної “ДНР” засудив до 10 років голову одного з приазовських селищ.

Зараз дивляться

– Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл, – розповів Бойченко.

За його інформацією, в тюрмі в Оленівці наразі утримують кілька десятків волонтерів, які впродовж березня та квітня допомагали евакуювати маріупольців та намагалися доставити їм харчі і воду.

– Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур, – розповів Вадим Бойченко.

Раніше повідомили, що на цвинтарі під Маріуполем з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання вбитих маріупольців.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в приміщенні супермаркету Щирий кум, що у Лівобережному районі міста, облаштували трупозвалище.

Фото: Людмила Денісова