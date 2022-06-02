Июнь, 02 в 0:37

В результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины погибли 243 ребенка.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 1 июня.

– За 98 дней вторжения России, в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей. И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно на сегодняшний день 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести, – сказал он.

Владимир Зеленский заметил, что человеческое сознание неохотно воспринимает большие числа, когда речь идет о смерти.

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– Говорят, что человеческое сознание плохо воспринимает большие числа. Чем больше число, тем сложнее человеку осознать, что за ним стоит: разрушенные семьи, маленькие личности, даже не успевшие увидеть, что такое жизнь, — сказал президент Зеленский.

Он привел десять историй детей, погибших из-за российского вторжения в Украину, чтобы продемонстрировать личные истории, а не сухую статистику. Среди них Денис из Житомирской области, Степан из Киевщины, Аня из Бучи, Полина из Бородянки, Арина из Николаевщины, Святослав из Одессы, Алиса из Сумской области, Никита из Изюма и две сестры — Варвара и Полина, когда-то жившие в Мариуполе.

— Я назвал сейчас только десять детей из списка двухсот сорока трех. Это не просто цифры. Каждая строка – отдельный мир, который был уничтожен армией России. В этом перечне есть те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя. 243 ребенка. Вечная память каждому и каждой, чьи жизни были унесены русской войной против нас, против украинцев, – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что около 12 млн украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, а около пяти миллионов из них – уехали за границу. Абсолютное большинство из них – это женщины с детьми, сообщил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что Россия проводит последовательную политику депортации украинцев.

– Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями. Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли Украину и не могли вернуться, — сообщил он.

Кроме того, президент Украины сообщил о награждении 380 участников боевых действий наградами.