Червень, 02 в 0:37

Внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України загинуло 243 дитини

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 1 червня.

– За 98 днів вторгнення Росії, внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає усієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні 446 дітей поранені, 243 дитинки загинули. Ще 139 зникли без вісти, – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що людська свідомість неохоче сприймає великі числа, коли йдеться про смерті.

Зараз дивляться

– Кажуть, що людська свідомість погано сприймає великі числа. Чим більше число, тим складніше людині усвідомити, що за ним стоїть: зруйновані родини, маленькі особистості, що навіть не встигли побачити, що таке життя, – сказав президент Зеленський.

Він навів десять історій дітей, які загинули через російське вторгнення в Україну, щоб продемонструвати особисті історії, а не суху статистику. Серед них Денис з Житомирщини, Степан з Київщини, Аня з Бучі, Поліна з Бородянки, Аріна з Миколаївщини, Святослав з Одеси, Аліса з Сумської області, Микита з Ізюма та дві сестри – Варвара та Поліна, що колись жили в Маріуполі.

– Я назвав зараз тільки десятьох діток зі списку двохсот сорока трьох. Це не просто цифри. Кожен рядок – окремий світ, який був знищений армією Росії. В цьому переліку є ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть ім’я. 243 дитини. Вічна пам’ять кожному і кожній, чиї життя були забрані російською війною проти нас, проти українців, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що близько 12 млн українських громадян змушені були покинути свої домівки через війну, а близько п’яти мільйонів з них – виїхали за кордон. Абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми, повідомив президент.

Володимир Зеленський розповів, що Росія проводить послідовну політику депортації українців.

– Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися, – повідомив він.

Крім того, президент України повідомив про відзначення 380 учасників бойових дій нагородами.