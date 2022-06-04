Червень, 04 в 19:22

Російська армія зосереджує резерви для спроб продовження наступальних дій у напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними ЗСУ, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив Росії на позиції українських захисників.

На Сіверському напрямку російська армія активних дій не проводила, ознак створення ударних угруповань не виявлено, зазначили у ЗСУ. Проте ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка у Сумській області, а також Кам’янська Слобода у Чернігівській області.

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Російські війська продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря, зазначили у Генштабі. Проте українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про начебто розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.