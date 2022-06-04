Июнь, 04 в 19:00

Российская армия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, российские оккупанты пытаются хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, поэтому продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях. В частности, речь идет о недавно обстрелянной Святогорской лавре в Донецкой области.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников Украины, нарушая систему логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля ВСУ над городом Северодонецк.

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Враг нанес четыре ракетных удара с тактического комплекса Точка-У по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар. На Лиманском направлении враг применил артиллерию возле Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. РФ нанесла авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецка российская армия обстреливала населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Враг применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки и Марьинки. Вражеские ракетно-авиационные удары нанесены по населенному пункту Курахово.

В Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска применяли реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Гая. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, подытожили в Генштабе ВСУ.