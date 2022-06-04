Червень, 04 в 19:00

Російська армія продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними ЗСУ, російські окупанти намагаються хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, тому продовжують інформаційні вкиди про начебто розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах. Зокрема, йдеться про нещодавно обстріляну Святогірську лавру на Донеччині.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників України, порушуючи систему логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю ЗСУ над містом Сєверодонецьк.

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Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного комплексу Точка-У по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар. На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. РФ завдала авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

У районі міста Донецьк російська армія обстрілювала населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе та Новоселівка. Ворог застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки та Мар’їнки. Ворожих ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова та Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, підсумували у Генштабі ЗСУ.