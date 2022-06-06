У РФ багато гарматного м’яса, перемога може бути нешвидкою – Данілов

Червень, 06 в 19:32

Контрнаступ Збройних сил України з подальшою перемогою над Росією може стати не дуже швидким процесом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю іноземним виданням.

За його словами, західні партнери вже зіграли важливу роль у протистоянні повторному бліцкригу країни-агресора. Данілов переконаний, що постачання озброєння більшої дальності та калібру продовжиться, поки Україна не переможе Російську Федерацію.

Данілов вважає, що супротив України підірвав позицію західних країн, які намагалися уникати постачання високоефективної зброї. Однак готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань ускладнює завдання українських захисників.

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– Росія – величезна за розмірами країна. У неї багато цього гарматного м’яса, яке сюди привозять. І перемога над Росією може бути не дуже швидкою, – переконаний секретар РНБО.

Крім того, медійні “гауляйтери” президента Росії Володимира Путіна працюють на інформаційному фронті. Вони намагаються демотивувати та психологічно дестабілізувати громадян України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони.