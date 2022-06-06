Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна — Зеленский

Июнь, 06 в 19:57

Представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и России по поводу обеспечения экспорта украинского зерна из портов в Черном море. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами в понедельник, 6 июня.

– Меня не приглашали. Министр иностранных дел пока тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником – есть. Я говорил с (президентом Турции. – Ред.) Эрдоганом, мы говорили и об этом, – отметил он.

По словам президента, турецкая сторона сейчас ищет формат того, как обеспечить гарантии безопасности “зерновому коридору” из Украины.

— Я думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с ее кораблями ничего не произойдет. Но детали встречи мне неизвестны, – добавил Зеленский.

Турция заявила, что “в ближайшие дни” ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем. На этой неделе в Турцию с рабочим визитом приедет глава российского МИДа Сергей Лавров. Стороны будут обсуждать разблокировку экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

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При этом турецкий министр Мевлют Чавушоглу заявил, что заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в том, что Анкара не желает создавать впечатление об открытости только для одной стороны.