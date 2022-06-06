Україну не запрошено на переговори РФ і Туреччини щодо експорту зерна – Зеленський

Червень, 06 в 19:57

Представників України не запрошували на переговори Туреччини та Росії щодо забезпечення експорту українського зерна з портів у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами у понеділок, 6 червня.

— Мене не запрошували. Міністр закордонних справ наразі теж не запрошений. Розмови про те, що Туреччина може бути посередником – є. Я говорив з (президентом Туреччини. – Ред.) Ердоганом, ми говорили і про це, – зазначив він.

За словами президента, турецька сторона зараз шукає формат того, як забезпечити гарантії безпеки “зерновому коридору” з України.

— Я думаю, що тому вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з її кораблями нічого не станеться. Але деталі зустрічі мені невідомі, – додав Зеленський.

Туреччина заявила, що “у найближчі дні” очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом. Цього тижня до Туреччини з робочим візитом приїде глава російського МЗС Сергій Лавров. Сторони обговорюватимуть розблокування експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Зараз дивляться

При цьому турецький міністр Мевлют Чавушоглу заявив, що запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в тому, що Анкара не хоче створювати враження про відкритість тільки для однієї сторони.