Зеленський пояснив, чим небезпечний прорив росіян на Донбасі

Червень, 06 в 18:17

У разі прориву російських військ на Донбасі ситуація може значно погіршитися – окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня.

— Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по нашим стратегічним підприємствам. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково,- заявив глава держави.

Він також додав, що плани Росії поки прорахувати складно, а від окупантів “невідомо чого чекати”.

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Володимир Зеленський також повідомив, що у російському полоні зараз перебувають понад 2,5 тис. українських захисників, які були евакуйовані з металургійного заводу Азовсталь у тимчасово захопленому військами РФ Маріуполі.

Зеленський також розповів, що визволенням українських бійців займається Головне управління розвідки Міноборони України. Він зазначив, що першим завданням, яке стояло перед ГУР, було вивезення українських військовополонених живими з Азовсталі, і його виконано.