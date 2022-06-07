Июнь, 07 в 8:24

В Украине начались 104-е сутки широкомасштабной войны, которую развязал российский президент Владимир Путин против нашего народа. Сейчас самые жестокие бои продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

Карта боевых действий в Украине на 07.06.2022

Вооруженные силы Украины ударили по врагу в Херсонской области и уничтожили склад боеприпасов в Николаевской области.

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Воздушные силы ВСУ ударили по скоплениям вражеских войск в Херсонской области, а также по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ

Фото: ISW, Генштаб ВСУ