Червень, 07 в 8:24

В Україні розпочалася 104-та доба широкомасштабної війни, яку розв’язав російський президент Володимир Путін проти нашого народу. Наразі найзапекліші бої тривають у Луганській та Донецькій областях.

Карта бойових дій в Україні на 07.06.2022

Збройні сили України вдарили по ворогу на Херсонщині та знищили склад боєприпасів на Миколаївщині.

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Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ

Фото: ISW, Генштаб ЗСУ