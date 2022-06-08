Мы заменим Россию с ее грязным топливом: Зеленский призвал инвестировать в Украину

Июнь, 08 в 20:45

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor Conference, подчеркнул, что Украина остается открытой для инвестиций, потому что, несмотря на войну, продолжает выполнять свои международные обязательства.

Он добавил, что победа обязательно будет за Украиной. Украинский лидер предложил инвесторам рассмотреть два горизонта сотрудничества – краткосрочный и долгосрочный.

– Конечно, вы можете приобщиться к нашей истории успеха. К нашей победе. И прямо сейчас. Это очень простые, очень прозрачные инструменты. Первый инструмент – это наша платформа UNITED24, специальная фандрейзинговая платформа, с помощью которой мы аккумулируем средства для восстановления жизни после боевых действий. Это разминирование, покупка оборудования для больниц, гуманитарная поддержка. Очень важно, – заявил Зеленский.

Вторым инструментом президент назвал военные облигации Украины.

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Даже сейчас, во время полномасштабной войны, мы демонстрируем честное обслуживание нашего долга. Итак, военные бонды – это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу, и чтобы заработать. Заработать вам, – добавил Владимир Зеленский.

Он также сосредоточился на долгосрочном сотрудничестве.