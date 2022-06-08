Ми замінимо Росію з її брудним паливом: Зеленський закликав інвестувати в Україну

Червень, 08 в 20:45

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor Conference, наголосивши, що Україна залишається відкритою до інвестицій, бо, попри війну, продовжує виконувати свої міжнародні зобов’язання.

Він додав, що перемога обов’язково буде за Україною. Український лідер запропонував інвесторам розглянути два горизонти співпраці – короткостроковий і довгостроковий.

– Звичайно, ви можете долучитися до нашої історії успіху. До нашої перемоги. І просто зараз. Це дуже прості, дуже прозорі інструменти. Перший інструмент – це наша платформа UNITED24, спеціальна фандрейзингова платформа, за допомогою якої ми акумулюємо кошти для відновлення життя після бойових дій. Це розмінування, це купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка. Дуже важливо, – заявив Зеленський.

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Другим інструментом президент назвав військові облігації України.

Навіть зараз, у час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Отже, військові бонди – це інструмент для вас, щоб і підтримати нас у боротьбі за свободу, і щоб заробити. Заробити вам, – додав Володимир Зеленський.

Він також зосередився на довгостроковій співпраці.