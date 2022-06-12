Июнь, 12 в 13:34

Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Ряд пророссийских Telegram-каналов распространяет фотографию документа, где говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо “до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете… и провести мобилизационные мероприятия, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия для постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет”.

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Этот документ якобы подписал начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что этот документ фейковый, а сама информация не соответствует действительности.

Ранее начальник Черниговского ОТЦК и СП (Объединенного городского терцентра комплектования и соцподдержки) Олег Гончарук заявил, что нет необходимости для обязательного призыва на военную службу женщин.

Этот фейк рассчитан на “внутреннего потребителя” и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины.

Ранее в Центре противодействия дезинформации рассказали, что РФ использует псевдоэкспертов для продвижения своих фейков, что именно “НАТО начала войну в Украине” и что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — лишь очередная “провокация президента России”.