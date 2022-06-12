Червень, 12 в 13:34

Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Низка проросійських Telegram-каналів поширює фотографію документа, де йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно “до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років”.

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Це документ начебто підписав начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цей документ є фейковим, а сама інформація не відповідає дійсності.

Раніше начальник Чернігівського ОТЦК та СП (Об’єднаного міського терцентру комплектування та соцпідтримки) Олег Гончарук заявив, що наразі немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок.

Цей фейк розрахований на “внутрішнього споживача” та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України.

Раніше у Центрі протидії дезінформації розповіли, що РФ використовує псевдоекспертів для просування своїх фейків, що саме “НАТО розпочало війну в Україні” і що вступ Швеції і Фінляндії до НАТО – лише чергова так “провокація президента Росії”.