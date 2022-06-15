Июнь, 14 в 23:57

Мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ).

Так, по украинскому законодательству, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны разрешается в случае, если они осуществляют сбор и перевозку гуманитарной помощи для наших военных, или собранные средства с концертов и их выступлений идут на нужды ВСУ.

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Ранее сообщалось, что на четвертый месяц полномасштабной войны очереди в столичных военкоматах не уменьшаются. В комиссариаты приходят даже мужчины, которым уже 70 лет, но они готовы защищать Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию по снятию запрета выезда мужчин призывного возраста за границу. Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.