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Факти / Україна / Суспільство

Чому зірок, які підлягають призову, випускають за кордон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Чому зірок, які підлягають призову, випускають за кордон
Фото: Держприкордонслужба

Чоловіки-артисти, які підлягають військовому призову, мають право виїжджати за кордон за певних умов.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Так, за українським законодавством, виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі країни дозволяється у разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для наших військових, або ж зібрані кошти з концертів та їхніх виступів йдуть на потреби ЗСУ.

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Варто зазначити, що на четвертий місяць повномасштабної війни черги у столичних військкоматах не зменшуються. Навіть приходять чоловіки, яким за 70 років, і вони готові йти захищати Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував петицію щодо зняття заборони виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Очільник держави доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання.

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