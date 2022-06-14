В Украине упростили порядок фиксации разрушений в результате боевых действий
Правительство на заседании 14 июня упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых домов и других сооружений в результате боевых действий.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов детально рассказал об изменениях.
По его словам, важно, что фиксация повреждений будет проводиться в отношении объектов любой формы собственности.
Кроме того, обследование таких объектов будет осуществляться по решению уполномоченных органов путем комиссионного или технического обследования.
Правительство также утвердило примерную форму и содержание акта комиссионного обследования.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства уточнил, что раньше такая справка составлялась в произвольной форме.
– Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб, – добавил глава Кабмина.
По словам премьера, этим решением правительство также закладывает базу для создания реестра поврежденного имущества.
Чернышов добавил, что в дальнейшем будет разработан функционал, который позволит создавать акты комиссионного обследования в электронной форме с помощью портала Дія.
Глава Минцифры Михаил Федоров еще в марте анонсировал появление в приложении Дія услуги, с помощью которой можно будет зафиксировать разрушение и повреждение своей недвижимости.