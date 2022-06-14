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Факты / Украина / Общество

В Украине упростили порядок фиксации разрушений в результате боевых действий

Валентина Летяк, редактор ленты
В Украине упростили порядок фиксации разрушений в результате боевых действий
Фото: Depositphotos

Правительство на заседании 14 июня упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых домов и других сооружений в результате боевых действий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов детально рассказал об изменениях.

По его словам, важно, что фиксация повреждений будет проводиться в отношении объектов любой формы собственности.

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Кроме того, обследование таких объектов будет осуществляться по решению уполномоченных органов путем комиссионного или технического обследования.

Правительство также утвердило примерную форму и содержание акта комиссионного обследования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства уточнил, что раньше такая справка составлялась в произвольной форме.

– Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб, – добавил глава Кабмина.

По словам премьера, этим решением правительство также закладывает базу для создания реестра поврежденного имущества.

Чернышов добавил, что в дальнейшем будет разработан функционал, который позволит создавать акты комиссионного обследования в электронной форме с помощью портала Дія.

Глава Минцифры Михаил Федоров еще в марте анонсировал появление в приложении Дія услуги, с помощью которой можно будет зафиксировать разрушение и повреждение своей недвижимости.

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