Июнь, 14 в 21:00

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что пока не стоит вопрос о мобилизации женщин на войну.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в настоящее время действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать – это сотни тысяч мобилизованных.

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— На сегодняшний день вопрос о мобилизации женщин не стоит, — подчеркнула Анна Маляр.

Отмечается, что мобилизация полностью происходит по плану – украинцы очень сознательны и мотивированы.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

В конце мая Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 23 августа 2022 года. Украинские мужчины, которых призвали, должны получить повестку. Какие существуют виды повесток в военкомат и как они выглядят — разбирались Факты ICTV.