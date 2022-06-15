Червень, 14 в 21:00

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наразі не стоїть питання про мобілізацію жінок на війну.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

За її словами, наразі діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати – це сотні тисяч мобілізованих.

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– На сьогодні питання щодо мобілізації жінок не стоїть, – наголосила Ганна Маляр.

Зазначається, що мобілізація цілковито відбувається за планом – українці дуже свідомі та вмотивовані.

Раніше повідомлялося, що ворожі пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. Українські чоловіки, яких призвали, мають отримати повістку. Які існують види повісток до військкомату та як вони виглядають – розбиралися Факти ICTV.