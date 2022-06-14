В Україні спростили порядок фіксації руйнувань внаслідок бойових дій

Червень, 14 в 17:44

Уряд на засіданні 14 червня спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будинків та інших споруд унаслідок бойових дій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов детально розповів про зміни.

За його словами, важливо, що фіксація пошкоджень проводитиметься щодо об’єктів будь-якої форми власності.

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Крім того, обстеження таких об’єктів здійснюватиметься за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного чи технічного обстеження.

Уряд також затвердив форму та зміст акта комісійного обстеження.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду уточнив, що раніше така довідка складалася у довільній формі.

– Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки, – додав глава Кабміну.

За словами прем’єра, цим рішенням уряд також закладає базу для створення реєстру пошкодженого майна.

Чернишов додав, що надалі буде розроблено функціонал, який дозволить створювати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою порталу Дія.

Голова Мінцифри Михайло Федоров ще в березні анонсував появу у додатку Дія послуги, за допомогою якої можна буде зафіксувати руйнування та пошкодження своєї нерухомості.