Июнь, 15 в 0:14

Многодетные мужчины имеют право выехать за границу в период военного положения.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ).

Так, согласно украинскому законодательству выезд за границу мужчины, который воспитывает троих и более детей, возможен. Однако если кто-то из детей достиг совершеннолетия, то это исключение уже отменяется.

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Если у детей многодетного папы по какой-то причине разные фамилии, то это не влияет на возможность выезда. Главное – чтобы в свидетельствах о рождении детей указывалось, кто их отец.

Многодетному отцу при пересечении границы нужно иметь один из документов:

удостоверение родителей многодетной семьи;

свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки об определении места жительства детей с отцом;

нотариально удостоверенный договор между родителями, определяющий место жительства детей с отцом.

Ранее в ЦПИ рассказали, что мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.

С 24 февраля по 7 июня пограничники задержали 3 250 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.