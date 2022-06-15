Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Выезд за границу многодетных отцов — на каких основаниях могут не пропустить

Марта Бондаренко, редактор ленты
Выезд за границу многодетных отцов — на каких основаниях могут не пропустить
Фото: Pixabay

Многодетные мужчины имеют право выехать за границу в период военного положения.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ).

Так, согласно украинскому законодательству выезд за границу мужчины, который воспитывает троих и более детей, возможен. Однако если кто-то из детей достиг совершеннолетия, то это исключение уже отменяется.

Сейчас смотрят

Если у детей многодетного папы по какой-то причине разные фамилии, то это не влияет на возможность выезда. Главное – чтобы в свидетельствах о рождении детей указывалось, кто их отец.

Читайте
Защита государства является долгом: Зеленский ответил на петицию о выезде для мужчин

Многодетному отцу при пересечении границы нужно иметь один из документов:

  • удостоверение родителей многодетной семьи;
  • свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более);
  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
  • решение суда о расторжении брака и решение органа опеки об определении места жительства детей с отцом;
  • нотариально удостоверенный договор между родителями, определяющий место жительства детей с отцом.

Ранее в ЦПИ рассказали, что мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.

С 24 февраля по 7 июня пограничники задержали 3 250 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка