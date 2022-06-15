Выезд за границу многодетных отцов — на каких основаниях могут не пропустить
Многодетные мужчины имеют право выехать за границу в период военного положения.
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ).
Так, согласно украинскому законодательству выезд за границу мужчины, который воспитывает троих и более детей, возможен. Однако если кто-то из детей достиг совершеннолетия, то это исключение уже отменяется.
Если у детей многодетного папы по какой-то причине разные фамилии, то это не влияет на возможность выезда. Главное – чтобы в свидетельствах о рождении детей указывалось, кто их отец.
Многодетному отцу при пересечении границы нужно иметь один из документов:
- удостоверение родителей многодетной семьи;
- свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более);
- решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
- решение суда о расторжении брака и решение органа опеки об определении места жительства детей с отцом;
- нотариально удостоверенный договор между родителями, определяющий место жительства детей с отцом.
Ранее в ЦПИ рассказали, что мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.
С 24 февраля по 7 июня пограничники задержали 3 250 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.