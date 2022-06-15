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Виїзд за кордон багатодітних батьків – на яких підставах можуть не пропустити

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Виїзд за кордон багатодітних батьків – на яких підставах можуть не пропустити
Фото: Pixabay

Багатодітні чоловіки можуть виїхати за кордон у період воєнного стану.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Так, за українським законодавством виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей, є можливим. Проте якщо хтось із дітей досягнув повноліття, то цей виняток вже скасовується.

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Якщо у дітей багатодітного батька з якоїсь причини різні прізвища, то це не впливають на можливість виїзду. Головне – щоб у свідоцтвах про народження дітей зазначалося, хто є їхнім батьком.

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Багатодітному батькові при перетині кордону потрібно мати один із документів:

  • посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
  • свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше);
  • рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;
  • рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки про визначення місця проживання дітей з батьком;
  • нотаріально посвідчений договір між батьками, який визначає місце проживання дітей з батьком.

Раніше у ЦПД розповіли, що чоловіки-артисти, які підлягають військовому призову, мають право виїжджати за кордон за певних умов.

З 24 лютого по 7 червня прикордонники затримали 3 250 чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

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