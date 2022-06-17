Июнь, 17 в 16:37

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке, Лисичанске, в районах Тошковки и Золотого идут очень тяжелые бои.

Об этом глава ОВА сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гайдая, российских оккупантов очень много.

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– Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают… те, которые приходят, устают, но что-то они как-то пока не заканчиваются, как тараканы лезут из всех щелей, – рассказал Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелую ситуацию, в населенные пункты все же пытаются завозить гуманитарные грузы.

Кроме того, проводится “тихая” эвакуация без анонсов, ведь россияне тогда сразу расстреливают места сбора или гуманитарные центры.

— В Северодонецке идут бои, но город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, есть погибшие… Вчера россияне нанесли удар по дому, где прятались люди. Очень тяжело, война не кончается, — добавил Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что сотни мирных жителей, которые прячутся на химическом заводе Азот в Северодонецке, больше не могут оттуда эвакуироваться.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай