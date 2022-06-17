Лисичанськ під важкими обстрілами: Гайдай про ситуацію на Луганщині
Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай розповів, що в Сєвєродонецьку, Лисичанську, в районах Тошківки та Золотого йдуть дуже важкі бої.
Про це очільник ОВА повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Гайдая, російських окупантів дуже багато.
– Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються … ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин, – розповів Сергій Гайдай.
Він наголосив, що попри важку ситуацію, до населених пунктів все ж намагаються завозити гуманітарні вантажі. Крім того, проводиться “тиха” евакуація без анонсів, адже росіяни тоді одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні центри.
– У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі… Вчора росіяни завдали удару по будинку, де ховалися люди. Дуже важко, війна не закінчується, – додав Гайдай.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай