Червень, 17 в 16:37

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай розповів, що в Сєвєродонецьку, Лисичанську, в районах Тошківки та Золотого йдуть дуже важкі бої.

Про це очільник ОВА повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Гайдая, російських окупантів дуже багато.

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– Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються … ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин, – розповів Сергій Гайдай.

Він наголосив, що попри важку ситуацію, до населених пунктів все ж намагаються завозити гуманітарні вантажі. Крім того, проводиться “тиха” евакуація без анонсів, адже росіяни тоді одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні центри.

– У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі… Вчора росіяни завдали удару по будинку, де ховалися люди. Дуже важко, війна не закінчується, – додав Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай