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Факты / Украина / Общество

Эвакуация с завода Азот в Северодонецке уже невозможна — Гайдай

Марта Бондаренко, редактор ленты
Эвакуация с завода Азот в Северодонецке уже невозможна — Гайдай

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сотни мирных жителей, которые прячутся на химическом заводе Азот в Северодонецке, больше не могут оттуда эвакуироваться.

Об этом Гайдай сказал в комментарии CNN.

По его словам, физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и попросту опасно из-за постоянных обстрелов и боев.

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Гайдай заявил, что сейчас на заводе Азот укрываются около 568 человек, в том числе 38 детей. Он отметил, что местные власти еще в прошлом месяце пытались убедить людей выезжать из города, но те не хотели — думали, что им будет безопаснее оставаться на месте.

Глава ОВА рассказал, что есть несколько случаев, когда мирные жители были убиты или ранены в результате обстрела при попытке покинуть укрытие, например, для приготовления пищи.

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Ранее сегодня лидер пророссийских сепаратистов Леонид Пасечник заявил, что якобы готовится гуманитарный коридор для выхода мирного населения с химзавода. Главарь “ЛНР” утверждает, что боевики псевдореспублики вошли на завод, но не смогли выбить украинских воинов.

Гайдай же уверяет, что эвакуация с комбината возможна только при полном прекращении огня, а то, что говорят сепаратисты, на 99% просто чепуха или ложь.

Ранее глава городской военной администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что несмотря на то, что российские войска разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, город не заблокирован.

Фото: Северодонецкий Азот

Источник: CNN
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