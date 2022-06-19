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Арестович предупреждает, что ситуация вокруг Харькова может значительно ухудшиться

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Арестович предупреждает, что ситуация вокруг Харькова может значительно ухудшиться
Фото: Depositphotos

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Харькове может значительно ухудшиться.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

По словам Арестовича, за последние три дня ВСУ уничтожили, по меньшей мере, семь складов оккупантов. Это очень раздражает врага и он начинает бить по населенным пунктам.

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– Есть погибшие среди мирных жителей – это удар по Харькову, удар по Николаеву. Есть несколько десятков раненых, а может, и больше. Мы лупим по военным объектам, а они – нет, – подчеркнул Арестович.

Советник главы ОПУ подчеркивает, что есть реальная угроза для Харькова, ведь в Белгородской области РФ собрали “приличную российскую сборную солянку” — не менее пяти батальонных тактических групп.

— Они не возьмут Харьков, однако могут доставить ему большие неприятности. Смогут продвинуться поближе к Харькову и поставить под угрозу массированных артиллерийских обстрелов, — сказал Алексей Арестович.

По его словам, вблизи россияне также держат шесть штурмовиков и 15-18 вертолетов.

— Харьков снова становится прифронтовым городом… Обращаюсь к харьковчанам — не пренебрегайте воздушными тревогами, — подчеркнул Арестович.

Напомним, что 18 июня очевидцы сообщили о взрывах в Харькове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

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