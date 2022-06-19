Червень, 18 в 22:34

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація у Харкові може значно погіршитися.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, за останні три дні ЗСУ знищили щонайменше сім складів окупантів. Це дуже дратує ворога і він починає гатити по населених пунктах.

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– Є загиблі серед мирних жителів – це удар по Харкову, удар по Миколаєву. Є кілька десятків поранених, а може й більше. Ми лупимо по військових об’єктах, а вони – ні, – наголосив Арестович.

Радник голови ОПУ підкреслює, що є реальна загроза для Харкова, адже у Бєлгородській області РФ зібрали пристойну “російські збірну солянку” – десь щонайменше п’ять батальйонних тактичних груп.

– Вони не візьмуть Харків, проте можуть завдати йому великих неприємностей. Зможуть просунутися ближче до Харкова і поставити під загрозу масованих артилерійських обстрілів, – сказав Олексій Арестович.

За його словами, поблизу росіяни також тримають шість штурмовиків та 15-18 вертольотів.

– Харків знову стає прифронтовим містом… Звертаюся до харків’ян – не нехтуйте повітряними тривогами, – наголосив Арестович.

Нагадаємо, що 18 червня очевидці повідомили про вибухи в Харкові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.