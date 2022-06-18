П’ятеро українців повернулись додому з російського полону – Міноборони

Червень, 18 в 17:26

П’ятеро громадян України повернулися додому з російського полону. Обмін відбувся за формулою 5 на 5, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Всі звільнені – це мирні жителі, яких незаконно утримували російські війська. Четверо цивільних потрапили в полон під час боїв у Київській області. Троє з них – під час тимчасової окупації Гостомеля.

Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України. Координаційний штаб працює над поверненням усіх полонених українців, наголосили у Міністерстві оборони.

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Нещодавно з полону звільнили Тайру – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Глава держави не уточнив, коли саме Тайру визволили з полону, однак зазначив, що вона вже перебуває вдома.