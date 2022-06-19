Июнь, 19 в 18:47

Верховная Рада Украины взяла под регуляцию вопросы образовательной деятельности, возникшие во время полномасштабного вторжения России в Украину. На период военного положения будут приостановлены нормы о продолжительности образовательного процесса и количества учащихся в классе, а сам период будет определяться правительством Украины.

Это следует из законопроекта №7325 “О внесении изменений в некоторые законы в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения”. За него на пленарном заседании 19 июня проголосовало 313 народных депутатов.

Проектом закона приостановлена норма о продолжительности образовательного процесса, который в мирное время должен быть не менее 175 учебных дней (по старой норме – начало с 1 сентября и окончание не позднее 1 июля). На время военного положения продолжительность учебного года, дата его начала и/или окончания определяются правительством Украины.

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Кроме того, законопроект отменяет действие положения о количестве учеников в классе государственного, коммунального учреждения образования.

Проект закона разрешает учредителю коммунального или госучреждения общего среднего образования продолжать без проведения конкурса срок действия трудового договора (контракта), подписанного с руководителем соответствующего учреждения общего среднего образования до прекращения или отмены в Украине или на соответствующей территории военного положения, но не больше, чем на 6 месяц со дня его прекращения или отмены.

В частности, изменения были несены в закон “О полном общем среднем образовании”.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.